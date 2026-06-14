Європейська конфедерація фехтування не поновила членство Росії та Білорусі

Європейська конфедерація фехтування (EFC) відмовилася поновлювати членство федерацій Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Під час Конгресу, який проходив у французькому Антоні, федерації фехтування Туреччини, Болгарії та Сербії поставили на розгляд питання скасувати рішення усунути країн-агресорок зі складу EFC.

Проте у підсумку Конгрес вирішив не ухвалювати цю постанову, тим самим залишивши Росію та Білорусь без членства в EFC.

На з'їзді також була присутня українська делегація, яку представляли президент ФФУ, член юридичної комісії EFC Михайло Ілляшев та член Президій ФФУ, головний тренер національної збірної України, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад.

Ілляшев сказав, що це була мала перемога для українського спорту. Він відзначив наявність федерацій, які намагаються повернути російських атлетів до міжнародних змагань. Президент ФФУ поставив питання, чи представляють вони інтереси своєї країни, чи росіян.

"Звісно, ми не можемо бути цілковито задоволеними рішеннями Конгресу, проте той факт, що членство російської та білоруської федерацій не відновлено, можемо вважати своєю невеликою, але все ж таки перемогою. Ми знаємо країни, федерації яких постійно підіграють росіянам, і це питання до місцевої громадськості в таких країнах: а чи дійсно ці функціонери захищають саме ваші інтереси, а не інтереси росіян і свої особисті, і чи гідні вони представляти вас на міжнародній арені. Але є й ті федерації, які поступово мандрують до табору тих, "у кого спорт поза політикою". Будемо працювати далі, відстоюючи інтереси українських фехтувальників. Бажаю їм успіху на чемпіонаті Європи, що стартує вже післязавтра!"

Нагадаємо, що напередодні FIE (Міжнародна федерація фехтування) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами, гімнами, абревіатурами та формою.

Варто зазначити, що цьому рішенню передувало грудневе засідання Олімпійського саміту та травнева заява Виконавчого комітету МОК щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у змаганнях під національною символікою та порушення питання про повернення представників Росії.