🥉 Харькова здобула бронзу на етапі Кубку світу в Китаї

Українська шпажистка Влада Харькова виборола бронзу на етапі Кубку світу, який триває у китайському Усі.

28-річна українка здобула три поспіль перемоги над господарками турніру з різницею щонайменше сім уколів. У чвертьфіналі Харькова здолала італійку Сару Маріб Ковальчик – 15:10.

Українку зупинила лише у півфіналі француженка Александрі Луї-Марі, яка виграла сутичку з різницею у три уколи – 15:12. Відтак Влада стала бронзовою призеркою етапу в Усі.

Для Харькової це четверта загалом і перша індивідуальна медаль в кар’єрі на Кубку світу. До цього її найкращим особистим досягненням на змаганнях такого рівня було потрапляння у вісімку найсильніших: 6-те місце в Калі-2023 і 8-ме на КС в Ель-Фуджайрі-2024.

Напередодні українські фехтувальниці посіли підсумкове 5 місце на Кубку світу з фехтування на шпагах серед жінок, що проходив у Барселоні.