Максименко гарантувала собі медаль Кубку світу в Касабланці, здолавши у чвертьфіналі росіянку

Українська шпажистка Анна Максименко гарантувала собі медаль Кубку світу, який триває у Касабланці, здолавши у чвертьфіналі з особистих змагань росіянку Анастасію Рустамову.

Чинна бронзова медалістка чемпіонату Європи перемогла опонентку з країни-агресорки, здобувши перевагу у 5 уколів – 15:10. Відтак українка забронювала за собою щонайменше бронзову нагороду.

До цього 19-річна фехтувальниця виявилася сильнішою за італійку Федеріку Ізолу в 1/8 фіналу (15:5). Зауважимо, що Ізола є "бронзовою" призеркою Олімпійських ігор-2020 у Токіо та дворазовою віцечемпіонкою світу.

Наступною суперницею Максименко стане ще одна представниця РФ – Айзанат Муртазаєва, яка минулого року здобула "золото" на європейській першості у Генуї та посіла друге місце на чемпіонаті світу у командних змаганнях.

Зустріч відбудеться 17 жовтня та розпочнеться о 21:20 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні українська рапіристка Ольга Сопіт поступилась 10-разовій чемпіонці світу Аріанні Ерріго в 1/8 фіналу особистої першості Кубку світу.