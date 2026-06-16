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Кошман та Макієнко пробилися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026

Олексій Мурзак — 16 червня 2026, 16:12
Кошман та Макієнко пробилися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026
Микита Кошман
ФФУ

Українські шпажисти Микита Кошман та Євген Макієнко вийшли в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026 з фехтування в особистих змаганнях.

Так, в 1/16 Кошман з рахунком 15:8 здолав одного з лідерів збірної Швейцарії Яна Орі, який є бронзовим призером ЧЄ-2024 та срібним призером Гран-прі Будапешта 2025.

Водночас Макієнко в напруженій боротьбі з рахунком 15:12 переміг представника Нідерландів Трістана Тюлена, який є срібним призером чемпіонатів Європи 2022 та 2025 років, а також переможцем Кубку світу 2026-го.

О 17:10 обидва українці спробують пройти до чвертьфіналу. Кошман зустрінеться з представником Португалії Філіпе Фразао, а Макієнко побореться з ізраїльським шпажистом Алоном Сарідом.

Напередодні стало відомо, що Європейська конфедерація фехтування (EFC) відмовилася поновлювати членство федерацій Росії та Білорусі.

Кошман фехтування

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