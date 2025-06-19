Перемогли олімпійських чемпіонок: українські шпажистки вийшли у фінал ЧЄ

Квартет українських шпажисток переміг Італію і пробився у фінал чемпіонату Європи з фехтування.

На стадії 1/8 фіналу збірна України впевнено здолала Фінляндію (45:23). Відзначимо, що українська збірна виступає на змаганнях у такому квартеті – Олена Кривицька, Влада Харькова, Анна Максименко та Інна Бровко.

За вихід у півфінал наша команда змагалася зі збірною Угорщини. Зрештою, у напруженому та конкурентному поєдинку Україна здобула путівку до четвірки найсильніших: в додаткову хвилину на пріоритеті Олена Кривицька принесла нашій збірній мінімальну перемогу – 44:43.

В 1/2 фіналу Україні протистояли господарки змагань, титуловані італійки, чинні чемпіонки Європи та володарки золота Олімпійських ігор-2024. Зі старту поєдинку наша команда заволоділа невеликою перевагою у рахунку.

По ходу зустрічі українки збільшували гандикап і перед фінальним раундом володіли перевагою у 8 уколів. Досвідчена Олена Кривицька довела поєдинок до впевненої перемоги 45:27, яка вивела нашу команду у сутичку за золоті медалі.

У фіналі Україна зійдеться зі збірною Швейцарії. Поєдинок відбудеться 19 червня о 18:40.

Раніше 31-річний український шпажист Роман Свічкар здобув золоту медаль чемпіонату Європи, а олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула першу особисту нагороду ЧЄ – срібло континентальної першості.