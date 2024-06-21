Українські шпажистки та рапіристи виступили на командних турнірах чемпіонату Європи

21 червня відбулись командні змагання на чемпіонаті Європи-2024 з фехтування, який проходить в Базелі (Швейцарія).

Українські рапіристи, у складі Андрія Погребняка, Даниїла Гойди, Дмитра Чучукала та Євгена Лазаренка посіли 10 місце. "Синьо-жовтий" квартет не зміг подолати 1/8, поступившись Австрії (17:45). У турнірі за 9-12 місця українці провели дві зустрічі: перемогли Ізраїль (45:31) і програли Іспанії (34:42).

Також, відбулося змагання серед шпажисток. Українська команда, у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Джоан Фейбі Бежура і Дар’ї Варфоломеєвої поступились в 1/8 турніру Великій Британії. У нижній частині сітки підопічні Богдана Нікішина виграли усі три поєдинки — у Фінляндії (45:29), Німеччини (39:35) та Швеції (45:24), і посіли у підсумку 9 місце.

Раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.