Українські шпажисти здолали росіян на шляху до чвертьфіналу юніорського ЧС

Комітет з питань молоді і спорту

Українські шпажисти здолали "нейтральних" росіян у 1/16 фіналу кадетсько-юніорського чемпіонату світу, який відбувається у китайському Усі.

Нашу команду представляли Максим Гула, Максим Микитенко, Максим Перчук та Арсеній Карапиш та здобули перемогу з рахунком 45:41.

В поєдинку 1/8 фіналу шпажисти здолали суперників зі США 45:42, але залишили турнір вже у наступній стадії. У чвертьфіналі українці поступились представникам Гонконгу 32:45.

Зазначимо, що напередодні Максим Перчук здобув бронзу ЮЧС з фехтування на шпагах завдяки виходу у півфінал.

Раніше Емілі Конрад розкритикувала FIE за допуск російських спортсменів до турніру.