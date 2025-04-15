Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Українські шпажисти здолали росіян на шляху до чвертьфіналу юніорського ЧС

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 10:05
Українські шпажисти здолали росіян на шляху до чвертьфіналу юніорського ЧС
Максим Перчук
Комітет з питань молоді і спорту

Українські шпажисти здолали "нейтральних" росіян у 1/16 фіналу кадетсько-юніорського чемпіонату світу, який відбувається у китайському Усі.

Нашу команду представляли Максим Гула, Максим Микитенко, Максим Перчук та Арсеній Карапиш та здобули перемогу з рахунком 45:41.

В поєдинку 1/8 фіналу шпажисти здолали суперників зі США 45:42, але залишили турнір вже у наступній стадії. У чвертьфіналі українці поступились представникам Гонконгу 32:45. 

Зазначимо, що напередодні Максим Перчук здобув бронзу ЮЧС з фехтування на шпагах завдяки виходу у півфінал.

Раніше Емілі Конрад розкритикувала FIE за допуск російських спортсменів до турніру.

фехтування Збірна України з фехтування

Збірна України з фехтування

Перчук завоював бронзу юніорського чемпіонату світу з фехтування
Українці без медалей завершили юніорський чемпіонат світу в Китаї
Українські фехтувальниці посіли 6 місце на Кубку світу в Єгипті
Україна програла Франції у чвертьфіналі Кубку світу в Марокко
Україна здобула два золота на турнірі з фехтування Європейського циклу в Лозанні

Останні новини