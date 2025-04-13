Перчук завоював бронзу юніорського чемпіонату світу з фехтування

Максим Перчук виграв бронзову нагороду юніорського чемпіонату світу з фехтування на шпагах, який відбувається в китайському Усі.

В останньому поєдинку вихованець Руслана Тимошенка поступився учаснику Олімпійських ігор в Парижі-2024, чемпіону світу серед юніорів останніх двох років у складі команди Єгипту Махмуду Ель-Сайєду – 9:15.

Попри поразку, сам вихід у півфінал змагання гарантував Перчуку медаль, яка стала для нього другою в кар'єрі після кадетської бронзи у Дубаї у 2022 році.

Зазначимо, що це перший п'єдистал для українців з 2009 року в межах юніорського ЧС – тоді Анатолій Герей у Белфасті виборов срібло.

Раніше юна українська фехтувальниця виграла бронзову медаль на всесвітній Гімназіаді у Сербії.