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Чемпіон Фехтування

Бежура здобула бронзу на Гран-прі з фехтування у Досі

Олександр Булава — 26 січня 2025, 18:55
Джоан Фейбі Бежура стала бронзовою призеркою Гран-прі Катару
Джоан Фейбі Бежура
ФФУ

33-річна українська шпажистка Джоан Фейбі Бежура здобула бронзу на етапі Гран-прі Дохи (Катар).

Бежура впевнено розпочала турнір, де в основній сітці одержала шість перемог у шести матчах. У плейоф на пріоритеті одним уколом перемогла спочатку кореянку Кім Хян Ин (10:9), а згодом італійку Росселу Ф'ямінго (11:10). А на шляху до чвертьфіналу здолала найтитулованішу українську шпажистку Яну Шемякіну (15:10).

У чвертьфіналі українка перемогла дворазову чемпіонку світу, кореянку Сон Се Ра (15:12). Зупинили Бежуру лише у півфіналі, де вона поступилась Кейлін Сін Ян Се з Гонконгу (11:14) та таким чином здобула бронзову нагороду.

Для Бежури це перша медаль у кар'єрі на рівні Гран-прі з фехтування. До цього вона здобувала нагороди на рівні Кубку світу та Європейських ігор, де у 2023 році стала чемпіонкою.

Нагадаємо, у листопаді українські фехтувальниці вибороли срібні нагороди Кубку світу у Ванкувері.

Джоан-Фейбі Бежура

Джоан-Фейбі Бежура

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