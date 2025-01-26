Бежура здобула бронзу на Гран-прі з фехтування у Досі

33-річна українська шпажистка Джоан Фейбі Бежура здобула бронзу на етапі Гран-прі Дохи (Катар).

Бежура впевнено розпочала турнір, де в основній сітці одержала шість перемог у шести матчах. У плейоф на пріоритеті одним уколом перемогла спочатку кореянку Кім Хян Ин (10:9), а згодом італійку Росселу Ф'ямінго (11:10). А на шляху до чвертьфіналу здолала найтитулованішу українську шпажистку Яну Шемякіну (15:10).

У чвертьфіналі українка перемогла дворазову чемпіонку світу, кореянку Сон Се Ра (15:12). Зупинили Бежуру лише у півфіналі, де вона поступилась Кейлін Сін Ян Се з Гонконгу (11:14) та таким чином здобула бронзову нагороду.

Для Бежури це перша медаль у кар'єрі на рівні Гран-прі з фехтування. До цього вона здобувала нагороди на рівні Кубку світу та Європейських ігор, де у 2023 році стала чемпіонкою.

Нагадаємо, у листопаді українські фехтувальниці вибороли срібні нагороди Кубку світу у Ванкувері.