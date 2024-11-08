Шість українських шпажисток вийшли в основну сітку на етапі Кубку світу в ОАЕ

Шість українських шпажисток будуть представлені в основній сітці на Кубку світу в Ель-Фуджайрі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

За результатами першого дня змагань до прекваліфікованих за світовим рейтингом Влади Харькової та Олени Кривицької за підсумками групового етапу і попереднього туру прямого вибування в основній сітці приєдналися ще чотири представниці України. Усі вони продовжать боротьбу в суботу.

Напряму після "пулі" кваліфікувалася Інна Бровко (5/5), Емілі Конрад (5/6) та Анна Максименко (5/6). Ще один бій знадобилося виграти в олімпійці на шляху до основної сітки Джоан Фейбі Бежурі.

1/64 фіналу

Джоан Фейбі Бежура (Україна) – Лара Голдман (Німеччина) – 15:14

Аліче Клерічі (Італія) – Дар'я Варфоломеєва (Україна) – 15:9

1/128 фіналу

Вікі Оссіпов (Ізраїль) – Олександра Романова (Україна) – 15:10

Сін Яо (Китай) – Устіна Огон (Україна)- 15:8

Хонамі Сузук (Японія) – Міра Юсеф (Україна) – 15:11

Емма Ловре (Франція) – Дарина Заболотна (Україна) – 15:8

Мо Ваньлінь (Китай) – Анастасія Самко (Україна) – 15:9

Раніше повідомлялось, що олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у командній шаблі Аліна Комащук розгляне варіант із завершенням кар'єри, якщо не здобуватиме позитивних результатів.