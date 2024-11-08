Шість українських шпажисток вийшли в основну сітку на етапі Кубку світу в ОАЕ
Шість українських шпажисток будуть представлені в основній сітці на Кубку світу в Ель-Фуджайрі.
Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
За результатами першого дня змагань до прекваліфікованих за світовим рейтингом Влади Харькової та Олени Кривицької за підсумками групового етапу і попереднього туру прямого вибування в основній сітці приєдналися ще чотири представниці України. Усі вони продовжать боротьбу в суботу.
Напряму після "пулі" кваліфікувалася Інна Бровко (5/5), Емілі Конрад (5/6) та Анна Максименко (5/6). Ще один бій знадобилося виграти в олімпійці на шляху до основної сітки Джоан Фейбі Бежурі.
1/64 фіналу
Джоан Фейбі Бежура (Україна) – Лара Голдман (Німеччина) – 15:14
Аліче Клерічі (Італія) – Дар'я Варфоломеєва (Україна) – 15:9
1/128 фіналу
Вікі Оссіпов (Ізраїль) – Олександра Романова (Україна) – 15:10
Сін Яо (Китай) – Устіна Огон (Україна)- 15:8
Хонамі Сузук (Японія) – Міра Юсеф (Україна) – 15:11
Емма Ловре (Франція) – Дарина Заболотна (Україна) – 15:8
Мо Ваньлінь (Китай) – Анастасія Самко (Україна) – 15:9
Раніше повідомлялось, що олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у командній шаблі Аліна Комащук розгляне варіант із завершенням кар'єри, якщо не здобуватиме позитивних результатів.