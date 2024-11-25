Другий рік поспіль на п'єдесталі: українські шпажистки завоювали срібло Кубку світу

Українська команда шпажисток здобула срібні нагороди на етапі Кубку світу у Ванкувері, Канада.

Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.

"Синьо-жовті" були представлені наступним складом: Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Анна Максименко.

У 1/8 фіналу була складна перемога над Канадою (33:32). У чвертьфіналі вдалося вибити італійок (34:33), які мали перший номер посіву. Півфінал видався трохи простішим – перемога 38:30 над Францією.

У фіналі українок чекала зустріч із шпажистками Південної Кореї. Команда з Азії цього разу виявилася сильнішою, хоча в 2024 році на цьому ж етапі українська команда здолала їх у матчі за бронзу.

Нагадаємо, українські рапіристки завоювали історичне срібло в рапірі на етапі Кубку світу в Тунісі.