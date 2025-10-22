Відома українська фехтувальниця оголосила про вагітність у свій день народження

Зворушлива новина від зірки українського фехтування – Фейбі Бежура повідомила, що чекає на дитину.

Спортсменка поділилася цією радістю у своєму Instagram у день свого 34-го дня народження.

"З часом розумієш, що найголовніші речі в житті – це не речі, а люди. І на свій день народження я вже чекаю на ще одну найголовнішу людину", – написала Бежура.

Для Фейбі цей рік став особливим не лише у спорті, а й у житті. У січні 2025 року вона здобула бронзову медаль на етапі серії Гран-прі в Досі, а також була визнана найкращою спортсменкою місяця за версією НОК України.

