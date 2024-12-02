Українки виграли командний та індивідуальний фінали на турнірі з фехтування серії Fencing for Everyone

Українські шпажистки здобули дві золоті медалі на турнірі з фехтування серії Fencing for Everyone та Європейського циклу U-23.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Анна Максименко, Аліна Дмитрук, Олександра Романова та Катерина Коротецька доволі легко дійшли до фіналу командного турніру.

Українки перемогли Чехію (45:31), Швецію (45:35) та Швейцарію (25:28).

У фіналі їм протистояли шпажистки з Литви, які й створили найбільше проблем. Але це все одно не завадило Україні здобути перемогу (45:40) та "золото".

А в індивідуальному турнірі найкращою стала Анна Максименко.

Після перемог в основній сітці над фехтувальницями з Німеччини, Болгарії, Іспанії та Румунії Анна здолала землячку Юлію Мукоїв (15:5).

Півфінальний поєдинок вона виграла у представниці Швеції (15:12), після чого перемогла шпажистку з Ізраїля (15:8) та стала тріумфаторкою турніру.

Нагадаємо, що дуже успішно виступила збірна України зі стрибків у воду на чемпіонаті світу среді юніорів.

Там українські спортсмени вибороли одразу дев'ять нагород, що стало найкращим показником серед усіх команд-учасниць.