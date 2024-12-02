Хто з’їв десерт? Україна втратила шанси на вихід в основний раунд Євро

Жіноча збірна України поступилась скромній Ісландії та достроково втратила шанси на вихід в основний раунд.

Цей матч був не тільки визначальним в плані боротьби за вихід у наступний раунд, але й показовим – він давав чітку відповідь, чи в правильному напрямку рухається наша збірна?

І, здається, гра розставила багато чого на свої місця.

Як ми писали у прев'ю, якщо й зазіхати на австрійські ласощі, то у матчі із північними скромниками.

Ісландія була найслабшою збірною, що сіялась з третього кошика. На ЧС-2023 вона навіть не подолала лайтову першу стадію на відміну від України: наше підсумкове 23-є місце проти 25-го, яке подарувало ісландкам Кубок Президента. То ж, звісно, ми сподівались, що якнайменше нав'яжемо боротьбу. Ба більше – відкусимо дорогоцінні пойнти й обірвемо десятиматчеву серію поразок у фінальних частинах Євро.

ФГУ

Чемпіонат Європи з гандболу серед жінок

1 грудня 2024 року, Інсбрук (Австрія)

2 тур

Ісландія – Україна 27:24 (16:9)

Україна: Салтанюк (2/14, %), Балог (1/11, %); Смбатян (8/9), Нестеренко (7/12), Компанієць (3/6), Росоха (2/3), Прокопяк (2/3), Горильска (1/4), Науменко (1/2), Ткач (0/1), Лакатош (0/1), Макаренко, Колодюк, Соскида, Козак, Мініссалє (н.в.).

Головний тренер: Борис Чижов.

Поза заявкою: Безрукова, М. Поляк.

Підсумковий рахунок – 24:27 – можна вважати більш ніж пристойним, адже ще після першого тайму питання переможця було закрите (9:16). Для маленької Ісландії ця перемога стала першою в історії турніру.

На жаль, поразка в цьому матчі підтвердила розуміння, що якби не розширення Євро на +8 учасників, то наша участь у континентальному святі обмежилась би його переглядом через екран телевізора.

Після розгрому від Німеччини в першому турі особливих змін у стратегії не зафіксовано: стартовий склад виглядав без сюрпризів – Салтанюк; Козак, Смбатян, Горильска, Компанієць, Макаренко, Прокопяк. Остання на ближній заміні випускала в атаку Нестеренко.

Дуже часто ми використовували напад 7 на 6, коли воротар мінявся з атакувальною, як два дні тому. Ніби цікава спроба, але не ефективна.

Головна ж заміна чи не всього турніру відбулась у дебюті зустрічі. Невгамовний президент ФГУ Андрій Мельник, який самопризначився тренером, відправив номінального головного 78-річного Бориса Чижова у далекий кут лави запасних у компанію до масажиста, взявши кермо правління у свої руки.

ФГУ

Вже на 17-й хвилині ми горіли "-6" (4:10).

Під його керівництвом організаційний безлад дав зелене світло ісландським льодяникам. Вони переїхали нас ще у перші 30 хвилин. Тактика була проста, як двері в тирольському конгресі: розігруюча Смбатян мала доставляти м'ячі олімпійській надії-2028, лінійній Горильскій (лише один гол з чотирьох спроб), а кидковий карт-бланш надавався напівсереднім Нестеренко та Компанієць. І варто відзначити, що перша його використала як треба, а друга – теж як треба, але з маленьким запізненням. Перші три кидки в молоко, проте останні три – точно в ціль.

У рамках цих обмежень крайні гравці просиділи увесь матч на голодному пайку. А у правий кут взагалі делегували лінійну Прокопяк, бо її номінальна позиція була заздалегідь зайнята президентською бронею. Проговоримо, що ще до першої чверті зустрічі на майданчику з'явились Науменко, Соскида, Росоха та згодом Колодюк. І одна з цих гравчинь, починаючи з 13-ї хвилини розіб'є серце автору.

Мова йде про 18-річну розігруючу Любов Росоху, яка ще в першому таймі відкриє рахунок голам у національній збірній (після Макаренко стане 124-ю гравчинею в цьому реєстрі).

Любов Росоха ФГУ

Голи голами, але вона у підсумку стане MVP матчу у нашій збірній, зібравши букет корисних дій – до двох м'ячів додасть таку ж кількість зароблених семиметрових, роздасть купу пасів і просто органічно зайде у команду, ніби грала там роками. Де ж вона була два дні потому в матчі з Німеччиною? Ах так – простояла кілька хвилин у куті для шульги.

Другий тайм став поки найсильнішим із чотирьох проведених нашою збірною на цьому чемпіонаті. Лінійна Прокопяк продовжила успішно закривати... правий кут, а півсередня Ткач відзначила прем'єру у збірній появою на позиції лівої крайньої.

Як тільки вдалося вгамувати ігровий апетит Горильскої, який гальмував свіжі ідеї, у нас почали пвимальовуватись ідеальні контури. Науменко ефективно закрила позицію лінійної (гол + семиметрові), а Росоха взагалі показала майстер-клас дорослим, приймаючи вивірені рішення на доволі високій швидкості. Формально у другому, але, по суті, у першому матчі за збірну. Нагадаємо, на відповідальній позиції плеймейкера.

Ох, люба Любо, який гандбольний промінь! Чиста насолода від кожного руху, думки, дії!

Найдивніше те, що як тільки з нашої головної зірки Смбатян впав тягар листоноші в олімпійську лінію, вона тихесенько повернулась у свою тарілку, настрілявши підсумкові 8/9. Зовні, ну дуже легкі, а все завдяки божественним ніжкам. По-смбатянівські, як вона вміє.

Тамара Смбатян (№19) в оточенні гравчинь збірної Ісландії ФГУ

До речі, за сім хвилин до кінця зустрічі після чергової "плюшки" від Томи рахунок скоротився до трьох м'ячів (20:23). Однак відчуття камбеку розбивалося відсутністю тренерської присутності. Ісландки дограли матч, як то кажуть, по рахунку, дозволивши нам задовольнитись м'якою поразкою.

У Ісландії ще залишається шанс на основний раунд, у нас – ні.

Абсолютно впевнений, що наша збірна, заслуговує на більше, ніж просто участь у європейській першості. Рецепт успіху простий: запрошення професіоналів і відповідальних фахівців у тренерський штаб, які послідовно підведуть збірну до задекларованої цілі.

Приклад нашої чоловічої збірної найпоказовіший: тільки-но одіозний голова ФГУ не втручався в команду, як наші хлопці на самостійних дріжджах за два матчі не тільки майже гарантували собі Євро-2026, але й порадували нас якістю гандболу.

Наступний і завершальний матч на Євро-2024 збірна України проведе 3 грудня проти Нідерландів.

У мене склалися добрі відносини із голландською дружиною ще під час ЧС-2023 і дозволю собі переказати їх дилему перед матчем з українками на ЧЄ-2024. Оскільки цей матч не матиме турнірного значення, тренерський штаб "помаранчевих" зараз вагається між тим, щоб дати більше ігрової практики запасному юніту чи віддати ігровий час лідерам, але з безлімітом на помилки.

Здавалось б, як можна ділитись такими внутрішніми напівінтимними речами з українським журналістом? Нідерландці – такі нідерландці.

Як же прикро, що в той самий час, представник української федерації вийшов за межі всіх дозволених лімітів вже у перший день. Перешкоджаючи роботі автора у мікс-зоні та вдаючись до погроз, спровокував скандал. Ця ганебна і непрофесійна поведінка сталася на очах організаторів... Про це детальніше згодом.