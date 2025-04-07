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🥉13-річна Прозоровська здобула бронзу на Всесвітній Гімназіаді-2025

Микола Дендак — 7 квітня 2025, 17:56
🥉13-річна Прозоровська здобула бронзу на Всесвітній Гімназіаді-2025
КФВС МОН України

13-річна українська фехтувальниця на шпазі Марія Прозоровська здобула бронзову медаль на Всесвітній Гімназіаді, що проходила в сербському Златиборі.

Українка розпочала свій медальний шлях з трьох перемог у п'яти матчах у групі, завдяки чому вийшла одразу в 1/4 фіналу. Там вона мінімально обіграла Еснат Мірзаєву з Азербайджану (15:14).

У чвертьфіналі суперницею юної спортсменки стала китаянка Чжу Шіінь, яка і зупинила Прозоровську, здолавши її з рахунком (7:15). Відтак, Марія посіла третє місце.

Результати Всесвітньої Гімназіади-2025

Фехтування, шпага, дівчата

1. Мірнурай Аббасова (Азербайджан)
2. Чжу Шіінь (Китай)
3. Уна Петковіч (Сербія)
3. Марія Прозоровська (Україна)

Ще один представник України рапірист Ростислав Романюк дійшов до чвертьфіналу, де програв мексиканцю Віктору Ноелю Санчезу (13:15) та завершив змагання на 5 місці.

Нагадаємо, напередодні український фехтувальник на шаблі Юрій Кулеша також здобув бронзову медаль на Всесвітній Гімназіаді-2025.

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