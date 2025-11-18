Повернення легенди: Харлан показала, як проходять її тренування в Італії

Українська фехтувальниця, багаторазова чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан продовжує впевнено рухатися до повноцінного повернення у великий спорт.

Спортсменка опублікувала кадри зі своїх тренувань в Італії, демонструючи максимальну концентрацію, силу та бойовий запал.

На відео та фото видно, що Харлан працює на техніку, поступово нарощуючи темп, готуючись до потужного камбеку вже незабаром.

Нагадаємо, з осені 2024 року Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який зробив їй пропозицію руки та серця.

Раніше Ольга надихнулася третім абсолютним чемпіонством Олександра Усика, замислившись над виступами на Олімпіаді-2026.