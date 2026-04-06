Колишній гравець Інтера погасив пожежу на стадіоні під час матчу
Колишній півзахисник міланського Інтера Есек'єль Скелотто, який зараз виступає за Парадізо в третьому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, погасив пожежу на стадіоні під час матчу своєї команди.
Про це повідомляє Calciomercato.
Парадізо проводив домашній матч проти Бавуа, і в певний момент на стадіоні загорілася сітка, за воротами, яка відділяє поле від парковки.
Скелотто не розгубився, швидко підбіг до полум'я зі шлангом із водою та погасив пожежу. Матч продовжився, і Парадізо здобув перемогу з рахунком 2:1. Ця перемога стала для команди першою за 11 матчів.
Скелотто є не просто гравцем і капітаном Парадізо, а також акціонером і віцепрезидентом клубу. 36-річний футболіст відомий за виступами за Аталанту, Інтер і Спортинг, у 2012 році провів 1 матч за збірну Італії.