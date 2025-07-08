Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Фехтування

Плювок в обличчя міжнародній спортивній спільноті, – у ФФУ відреагували на допуск росіян до чемпіонату світу

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 11:23
Федерація фехтування України
Федерація фехтування України

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев висловився про рішення FIE допустити "нейтралів" з Росії та Білорусі до чемпіонату світу.

Слова функціонера наводить пресслужба ФФУ.

"Ми з самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які удавали, що відбір нормальний.

Таке зухвале рішення стало можливим оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування в тому числі в з боку Міжнародного олімпійського комітету", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сама пресслужба додала, що подібне рішення – плювок в обличчя усій міжнародній спільноті, а юристи ФФУ вже вивчають юридичні можливості щодо протидії цьому рішенню.

Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.

Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.

Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі. 

Раніше на рішення міжнародної федерації відреагувала українська фехтувальниця Ольга Харлан.

війна ФФУ Міжнародна федерація фехтування (FIE)

Міжнародна федерація фехтування (FIE)

Браво, FIE, – Харлан красномовно відреагувала на рішення допустити "нейтралів" до чемпіонату світу
Майор російської армії та інші: FIE допустила "нейтральних" спортсменів до чемпіонату світу з фехтування
Міжнародна федерація фехтування допустила "нейтральних атлетів" до участі у командних змаганнях
Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів на чемпіонат світу серед юніорів

Останні новини