Плювок в обличчя міжнародній спортивній спільноті, – у ФФУ відреагували на допуск росіян до чемпіонату світу
Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев висловився про рішення FIE допустити "нейтралів" з Росії та Білорусі до чемпіонату світу.
Слова функціонера наводить пресслужба ФФУ.
"Ми з самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які удавали, що відбір нормальний.
Таке зухвале рішення стало можливим оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування в тому числі в з боку Міжнародного олімпійського комітету", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, сама пресслужба додала, що подібне рішення – плювок в обличчя усій міжнародній спільноті, а юристи ФФУ вже вивчають юридичні можливості щодо протидії цьому рішенню.
Загалом на турнірі виступатиме 121 спортсмен, серед яких є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ.
Також на турнірі візьме участь Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії. Зазначимо, що МОК раніше не рекомендувала федерації допускати "нейтралів" до ЧС.
Турнір відбудеться з 22 по 26 липня у грузинському місті Тбілісі.
Раніше на рішення міжнародної федерації відреагувала українська фехтувальниця Ольга Харлан.