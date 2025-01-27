Умови підготовки там набагато кращі: Харлан – про мотивацію деяких спортсменів змінити громадянство на російське

Дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан пояснила, чому деякі українські спортсмени змінювали громадянство на російське, наголосивши, що там просто кращі умови підготовки.

Про це вона сказала в інтерв'ю LIGA Life.

"Яка мотивація? Я вам можу сказати, що, порівнюючи з Україною, умови там набагато кращі, це не секрет.

Так, умови для тренувань. У них у спорт вкладається дуже багато грошей. Це як і ресурс пропаганди так само, вони використовують спорт для цього. Вони вкладають у спорт дуже багато, будують дуже багато спортивних об’єктів, відкривають школи, роблять на вищому рівні змагання.

Ми ж їздили на змагання в Росію, ми бачили ці змагання. Вони класно зроблені були, це правда, тому що дуже багато грошей. І умови кращі, тому спортсмени туди і їдуть", – сказала Харлан.

Нагадаємо, минулого літа Харлан здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, фехтувальниця стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.