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Українська шпажистка гарантувала собі медаль на Гран-прі у Будапешті

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 16:59
Українська шпажистка гарантувала собі медаль на Гран-прі у Будапешті
Анна Максименко
ФФУ

Українська шпажистка Анна Максименко пробилась до півфіналу Гран-прі FIE, яке відбувається у Будапешті.

В межах чвертьфіналу спортсменка здолала американку Хедлі Хусісян 15:8.

У півфіналі змагання Максименко зустрінеться з представницею Канади Леонорою МакКіннон – поєдинок заплановано на 19:25 за київським часом.

Зазначимо, що на стадії 1/8 фіналу українка здолала "нейтральну" Айзанат Муртазаєву – 15:10.

Раніше Максименко виграла золото чемпіонату Європи в Анталії.

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