Українська шпажистка гарантувала собі медаль на Гран-прі у Будапешті
Анна Максименко
ФФУ
Українська шпажистка Анна Максименко пробилась до півфіналу Гран-прі FIE, яке відбувається у Будапешті.
В межах чвертьфіналу спортсменка здолала американку Хедлі Хусісян 15:8.
У півфіналі змагання Максименко зустрінеться з представницею Канади Леонорою МакКіннон – поєдинок заплановано на 19:25 за київським часом.
Зазначимо, що на стадії 1/8 фіналу українка здолала "нейтральну" Айзанат Муртазаєву – 15:10.
Раніше Максименко виграла золото чемпіонату Європи в Анталії.