Українська шпажистка гарантувала собі медаль на Гран-прі у Будапешті

Українська шпажистка Анна Максименко пробилась до півфіналу Гран-прі FIE, яке відбувається у Будапешті.

В межах чвертьфіналу спортсменка здолала американку Хедлі Хусісян 15:8.

У півфіналі змагання Максименко зустрінеться з представницею Канади Леонорою МакКіннон – поєдинок заплановано на 19:25 за київським часом.

Зазначимо, що на стадії 1/8 фіналу українка здолала "нейтральну" Айзанат Муртазаєву – 15:10.

Раніше Максименко виграла золото чемпіонату Європи в Анталії.