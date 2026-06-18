Максименко поступилася у чвертьфіналі чемпіонату Європи з фехтування

18-річна українська шпажистка Анна Максименко не змогла вийти у півфінал чемпіонату Європи з фехтування, який триває у французькому Антоні.

У напруженому чвертьфінальному поєдинку Максименко поступилася представниці Німеччини Александрі Елер з рахунком 9:10.

Зазначимо, що на шляху до чвертьфіналу Анна впевнено здолала другу номерку світового рейтингу та бронзову призерку попереднього чемпіонату Європи Альберту Сантуччо з Італії (15:11), а в 1/16 фіналу перемогла польку Кінгу Згрижняк (15:8).

Водночас для інших українок турнір завершився раніше. Інна Бровко у 1/16 фіналу поступилася віцечемпіонці Європи у складі збірної Угорщини Бланці іраг Надь. Олена Кривицька у напруженому поєдинку програла господарці змагань та дворазовій віцечемпіонці Олімпійських ігор-2024 Оріан Малло‑Бретон. Водночас Яна Шемякіна вибула зі змагань на стадії 1/32 фіналу.

Нагадаємо, у лютому цього року жіноча збірна України у складі Емілі Конрад, Анни Максименко, Аліни Дмитрук та Марії Середи здобула золоті медалі у командних змаганнях на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі.

На тому ж турнірі Максименко здобула срібну нагороду в особистих змаганнях, поступившись у фіналі представниці Латвії.