Миронюк: Головна мета – правильно підійти до чемпіонату світу

Українська рапіристка Дарія Миронюк вважає, що головною метою після завершення чемпіонату Європи з фехтування є відновлення та правильна підготовка до прийдешнього чемпіонату світу, що відбудеться в Гонконзі з 21 по 30 липня.

Про це 24-річна киянка розповіла в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Головна мета зараз – добре відновитися після чемпіонату Європи, внести необхідні корективи у фізичну та ментальну підготовку й правильно підійти до чемпіонату світу.

Перед стартом на нас чекає тижневий збір у Гонконзі, який буде дуже важливим етапом підготовки. Там буде можливість адаптуватися до специфіки азійського фехтування, адже спортсменки з цього регіону часто мають дещо інший стиль, техніку та тактику ведення бою. Тому цей період буде важливим для того, щоб перебудуватися та максимально комфортно почуватися на доріжці вже під час чемпіонату світу", – сказала Миронюк.

Окрім того, українська рапіристка заявила, що продовжить працювати над ментальною підготовкою до змагань.

"Також хочу продовжити працювати над психологічною складовою свого виступу, адже саме на цьому чемпіонаті я ще раз переконалася, наскільки важливу роль відіграє ментальна підготовка на найвищому рівні.

Хочу використати цей позитивний імпульс, щоб показати свій максимум на чемпіонаті світу та продовжувати прогресувати як в особистих, так і в командних змаганнях".

Напередодні українські рапіристки в складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольгаи Сопіт та Христини Петрової здобули першу в історії "бронзу" в командних змаганнях чемпіонату Європи.

Загалом Україна посіла 5-те місце у медальному заліку на чемпіонаті Європи-2026 з фехтування, який завершився у Франції.