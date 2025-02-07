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Український шпажист Станкевич гарантував собі медаль на Кубку світу в Німеччині

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 17:30
Український шпажист Станкевич гарантував собі медаль на Кубку світу в Німеччині
Володимир Станкевич
НОК

Шпажист Володимир Станкевич вийшов у півфінал Кубку Світу з фехтування, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.

Таким чином, українець вже забезпечив собі медаль.

На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав представника Італії Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.

Півфінали стартують не раніше 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Джоан Фейбі Бежура своїми вдалими виступами на змаганнях заслужила звання найкращої спортсменки у січні 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України.

кубок світу фехтування Володимир Станкевич

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