Збірна України здобула ще дві медалі на турнірі Європейського циклу в Лозанні

Українські спортсмени здобули ще дві нагороди на турнірі Європейського циклу U-23 Lausanne International Fencing Challenge, який сьогодні завершився у Швейцарії.

Про це повідомила пресслужба Федерації фехтування України.

Так, третє золото в скарбничку "синьо-жовтих" додав чоловічий квартет у складі (Роман Самойлов, Владислав Назаревич, Максим Перчук, Арсеній Прокоф'єв), який впевнено виграв всі три поєдинки групової стадії, і завершив змагання переконливою перемогою у фіналі над суперниками з Італії (45:30).

Водночас бронзову медаль за підсумками особистих змагань серед жінок, в яких взяли участь 73 учасниці з 13 країн, здобула Емілі Конрад. 17-річна киянка без поразок пройшла груповий етап і під другим номером посіву вийшла в олімпійку, де провела ще п’ять поєдинків.

В 1/16 Конрад перемогла британку Софі Піт (15:9), далі змусила скласти зброю двох француженок Анаель Доке (15:4) та Гвендолін Лааротт (15:12), у півфіналі одним уколом поступилася їхній співвітчизниці Таіс Носелль-Жардель (14:15).

Результат ЄЦ U-23 на шпагах (командні чоловічі)

Україна (Роман Самойлов, Владислав Назаревич, Максим Перчук, Арсеній Прокоф'єв) Італія Норвегія

Результат ЄЦ U-23 на шпагах (жінки)

Лана Таран (Франція) Таіс Носелль-Жардель (Франція) Елея Жув (Франція) Емілі Конрад (Україна)

Так, за підсумками змагань в активі збірної України 4 медалі. Раніше чемпіоном серед чоловіків став Максим Перчук, а жіноча команда виграла два поєдинки групового етапу, а у фіналі була сильнішою за команду Швейцарії – 40:27.