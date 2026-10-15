Четверо українських фехтувальників пройшли груповий тур Кубку світу-2026 на рапірі

15 жовтня стартував новий сезон Кубку світу з фехтування на рапірах у Такамацу (Японія), а першими на доріжки вийшли чоловіки.

Україна у чоловічих змаганнях була представлена 7 рапіристами, з яких лише четверо пробилися із групи до етапу на вибування.

Андрій Погребняк продемонстрував найкращий результат, здобувши 5 перемог і зазнавши 1 поразки у шести зустрічах.

Також груповий раунд вдало пройшли Максим Гаравський (3 звитяги та 3 фіаско), Микита Асташов (3-3) та Євген Лазаренко (3-3).

Свою боротьбу припинили троє українських фехтувальників – Дмитро Чучукало, Яніслав Корецький та Єлизар Дирда. Усі троє у шести матчах записали собі в актив лише по одній перемозі.

В 1/64 фіналу Кубку світу Гаравський зустрінеться з японцем Руї Хаяшікавою, Асташов буде протистояти німцю Луїсу Кляйну.

Суперник Погребняка визначиться у протистоянні Ацукі Чіба – Чонвеон Хан в 1/128 фіналу. На цій же стадії Лазаренко позмагається з представником Бельгії Стефом Ван Кампенхаутом за вихід в 1/64 фіналу.

У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжки у Японії вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристками – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Сопіт і Анна Тараненко.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з фехтування на шпагах другий рік поспіль стала срібною призеркою чемпіонату світу серед військовослужбовців, тоді як чоловіча команда завоювала "бронзу".