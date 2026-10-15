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Гаравський та Погребняк вийшли до 1/32 фіналу Кубку світу на рапірі у Японії

Софія Кулай — 15 жовтня 2026, 09:57
Гаравський та Погребняк вийшли до 1/32 фіналу Кубку світу на рапірі у Японії
Кубок світу-2026 у Японії
instagram.com/siliconvalleyfencing

Максим Гаравський та Андрій Погребняк пройшли стадію 1/64 фіналу Кубку світу на рапірі у японському місті Такамацу.

Погребняк вибив із боротьби представника Кореї Чонвеона Хана, тоді як Гаравський переміг японця Руї Хаяшікаву.

Інший українець Євген Лазаренко зупинився в 1/128, програвши бельгійцю Стефу Ван Кампенхауту. Натомість Микита Асташов поступився німцю Луїсу Кляйну.

В 1/32 фіналу Гаравський зустрінеться з італійським рапіристом Едоардо Лупері. А от Погребняк позмагається за вихід до 1/16 з місцевим фехтувальником Кенією Нішімурою.

Нагадаємо, що чоловічі змагання на Кубку світу розпочалися 15 жовтня. Вже у груповому турі свою боротьбу на турнірі припинили троє українських представників.

У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжки у Японії вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристками – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Сопіт і Анна Тараненко.

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