Гаравський та Погребняк вийшли до 1/32 фіналу Кубку світу на рапірі у Японії

Максим Гаравський та Андрій Погребняк пройшли стадію 1/64 фіналу Кубку світу на рапірі у японському місті Такамацу.

Погребняк вибив із боротьби представника Кореї Чонвеона Хана, тоді як Гаравський переміг японця Руї Хаяшікаву.

Інший українець Євген Лазаренко зупинився в 1/128, програвши бельгійцю Стефу Ван Кампенхауту. Натомість Микита Асташов поступився німцю Луїсу Кляйну.

В 1/32 фіналу Гаравський зустрінеться з італійським рапіристом Едоардо Лупері. А от Погребняк позмагається за вихід до 1/16 з місцевим фехтувальником Кенією Нішімурою.

Нагадаємо, що чоловічі змагання на Кубку світу розпочалися 15 жовтня. Вже у груповому турі свою боротьбу на турнірі припинили троє українських представників.

У п'ятницю, 16 жовтня, на доріжки у Японії вийдуть жінки. Тут Україну представлятимуть також 7 рапіристками – Катерина Буденко, Дарія Миронюк, Крістіан Петрова, Аліна Полозюк, Анастасія Садій, Ольга Сопіт і Анна Тараненко.