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Комащук — про тренування: Кожен із тренерів щиро прагне допомогти

Андрій Яросименко — 8 липня, 13:13
Комащук — про тренування: Кожен із тренерів щиро прагне допомогти

Срібна призерка Олімпіади-2016, українська шаблістка Аліна Комащук прокоментувала підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор-2024, та сказала, що кожен із тренерів прагне допомогти команді.

Слова фахівчині передає Федерація фехтування України.

"Систематичність в роботі і чудова команда. Ми живемо всі разом, у нас кожного дня тренування. Змінився підхід з приходом італійця Андреа Теренціо. Взагалі з нами працюють два фехтувальні тренери, тренер з фізичної підготовки, фізіотерапевт, психолог, і нема ніяких контрактів, просто кожний з них щиро прагне нам допомогти. І питання не стояло: зможемо ми чи ні. Ми просто приходили на тренування і робили, отримуючи заряд енергії від усієї цієї великої команди і вірили в те, що все можливо. Командна робота завжди підіймає підготовку на інший рівень", — сказала Аліна.

Нагадаємо, на континентальній першості у Базелі українка стала п'ятою в особистому заліку в шаблі, що стало її найкращим результатом в кар'єрі.

Комащук Збірна України з фехтування Олімпійські ігри-2024 Аліна Комащук

Аліна Комащук

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