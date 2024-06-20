За крок до п'єдесталу: Комащук стала п'ятою на чемпіонаті Європи
Українська шаблістка Аліна Комащук зупинилась за крок від п'єдесталу чемпіонату Європи.
На континентальній першості у Базелі українка стала п'ятою в особистому заліку в шаблі, що стало її найкращим результатом в кар'єрі.
У чвертьфіналі 31-річна українка поступилась бронзовій медалістці чемпіонату світу-2022 іспанці Араселі Наварро (11:15).
Результати українок
5. Аліна Комащук
14. Ольга Харлан
20. Юлія Бакастова
23. Олена Кравацька
Раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.
Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.