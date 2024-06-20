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За крок до п'єдесталу: Комащук стала п'ятою на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 20 червня, 19:38
За крок до п'єдесталу: Комащук стала п'ятою на чемпіонаті Європи

Українська шаблістка Аліна Комащук зупинилась за крок від п'єдесталу чемпіонату Європи.

На континентальній першості у Базелі українка стала п'ятою в особистому заліку в шаблі, що стало її найкращим результатом в кар'єрі.

У чвертьфіналі 31-річна українка поступилась бронзовій медалістці чемпіонату світу-2022 іспанці Араселі Наварро (11:15).

Результати українок

5. Аліна Комащук

14. Ольга Харлан

20. Юлія Бакастова

23. Олена Кравацька

Раніше Дарія Миронюк здобула історичну для України медаль у рапірі.

Напередодні на чемпіонаті Європи стався скандальний інцидент за участі українки Олени Кривицької та росіянки Майї Гучмазової, яка представляє Грузію.

фехтування Аліна Комащук

фехтування

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