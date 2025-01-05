Знайшла рандомну 5-річну партнерку по танцям: Харлан опублікувала миле відео з відпочинку

Відома фехтувальниця Ольга Харлан веселиться під час відпочинку в горах у Буковелі.

Зірка українського спорту показала відео, на якому вона танцює біля вогнища із незнайомою 5-річною дівчинкою у рожевому комбінезоні.

Як зазначає сама олімпійська чемпіонка, вона була незнайома із малою танцівницею.

Цікаво, якою ж була реакція в батьків, коли вони побачили свою доньку в Інстаграмі Харлан.

Нагадаємо, українка здобула золоту нагороду у командних змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі, а також бронзу в індивідуальних.

Таким чином, Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії ігор, маючи на своєму рахунку шість нагород.