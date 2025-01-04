Не сама, а з усією родиною: Харлан поїхала з батьками на відпочинок у Буковель
Українська фехтувальниця Ольга Харлан повернулася з Італії, де зустріла Різдво та Новий рік, опублікувавши фото в Карпатах.
Олімпійська чемпіонка розповіла, що приїхала на відпочинок у Буковель. Ольга також взяла з собою батьків, показавши їхні емоції від перебування в горах.
За словами Харлан, мама з татом не були в Карпатах 40 років. Саме тому українка вирішила зробити їм невеликий подарунок у вигляді подорожі.
Нагадаємо, батьки зіркової фехтувальниці зараз проживають у Миколаєві, який російські окупанти щоденно обстрілюють ракетами та дронами.
Сама ж Ольга живе в Італії зі своїм коханим Луїджі Самелі, який не так давно зробив українці пропозицію руки та серця.