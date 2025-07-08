Ми жили всі так, ніби то був сон: Харлан похизувалася футболкою з текстом із культового хіта Скрябіна

Фехтувальниця Ольга Харлан не просто легенда українського спорту – вона ще й людина, яка вміє говорити про справжнє.

Цього разу зіркова шаблістка опублікувала фото у футболці з ніжним та знайомим кожному рядком із хіта Скрябіна "Старі фотографії".

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Підпис до знімка – ще більш емоційний. Харлан поділилася теплими спогадами про ті прості, але такі щасливі часи, коли ми просто жили – без фільтрів, без поспіху, зі сміхом до ночі та дворами, які здавалися всім світом.

"Здається, все найкраще було десь там – у теплих дворах, у сміху до ночі... І навіть не знали, як сильно це запам’ятається", – написала Ольга.

Цей пост одразу зібрав тисячі лайків і коментарів. Люди згадують свої минулі часи, дякують Олі за щирість і просто ловлять ту саму атмосферу, яку так влучно передав свого часу Кузьма.

Нагадаємо, напередодні зіркова фехтувальниця креативно відреагувала на спецоперацію СБУ, під час якої було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ.

Раніше Харлан заявила, що пропустить чемпіонат світу-2025, який відбудеться 22–30 липня в Тбілісі.