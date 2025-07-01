Харлан пропустить чемпіонат світу-2025

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан заявила, що повернеться до змагань після паузи за 2-3 місяці. Це означає, що вона пропустить чемпіонат світу-2025, який відбудеться 22 – 30 липня в Тбілісі.

Дворазову олімпійську чемпіонку цитує Суспільне спорт.

"Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири. Я вже маю певний досвід у фехтуванні, і тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому якщо хочу повертатися, то вже в гарній формі.

На чемпіонаті Європи, можна сказати, була не як тренерка, а партнерка в команді, яка поки поза доріжкою. Ми команда не лише на доріжці, але й поза нею. Тому я завжди рада допомогти дівчатам. Могла трохи відчути себе тренеркою, але все ж вважаю себе членом команди", – заявила українка.