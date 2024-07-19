Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Фехтування

Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою

Андрій Яросименко — 19 липня, 18:57
Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою

Українська шаблістка Ольга Харлан сказала, що хотіла б побачити заголовок, про те що вона стала трикратною олімпійською чемпіонкою.

Її слова передає Redbull.

"Підготовка до цих Ігор інша ніж минулого разу, я відчуваю себе впевненіше, відчуваю що буду насолоджуватися цими змаганнями. Я пройшла дуже важкий шлях за ці всі 3 роки і впевнена, що стала сильнішою, особливо психологічно.

Після цього сезону хотіла б, щоб люди запам'ятали моє фехтування, мою жагу до перемоги та мій результат. Хочеться прочитати про себе заголовок "Харлан стала трикратною олімпійською чемпіонкою", — сказала спортсменка.

Нагадаємо, раніше Збірна України у складі якої виступала Ольга, стала шостою в медальному заліку чемпіонату Європи. Українки здобули дві срібні медалі.

фехтування Ольга Харлан

фехтування

Українські шпажистки та рапіристи виступили на командних турнірах чемпіонату Європи
За крок до п'єдесталу: Комащук стала п'ятою на чемпіонаті Європи
Історична медаль: Миронюк виграла срібло чемпіонату Європи в Базелі
Зупинилася за крок до п'єдесталу: Харькова стала п'ятою на чемпіонаті Європи
Вони що, ох***и: російська фехтувальниця вилаялася після того, як українка відмовилася від рукостискання

Останні новини