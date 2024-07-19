Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою

Українська шаблістка Ольга Харлан сказала, що хотіла б побачити заголовок, про те що вона стала трикратною олімпійською чемпіонкою.

Її слова передає Redbull.

"Підготовка до цих Ігор інша ніж минулого разу, я відчуваю себе впевненіше, відчуваю що буду насолоджуватися цими змаганнями. Я пройшла дуже важкий шлях за ці всі 3 роки і впевнена, що стала сильнішою, особливо психологічно.

Після цього сезону хотіла б, щоб люди запам'ятали моє фехтування, мою жагу до перемоги та мій результат. Хочеться прочитати про себе заголовок "Харлан стала трикратною олімпійською чемпіонкою", — сказала спортсменка.