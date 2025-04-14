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Дмитрук гарантувала собі медаль на кадетському чемпіонаті світу в Китаї

Олексій Мурзак — 14 квітня 2025, 13:15
Дмитрук гарантувала собі медаль на кадетському чемпіонаті світу в Китаї
Аліна Дмитрук
fencing.ukraine

Українська шпажистка Аліна Дмитрук вийшла у фінал кадетського чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Китаї.

У чвертьфіналі 16-річна львів'янка здобула перемогу над кореянкою Лі Ре На (15:8), чим вже гарантувала собі мінімум бронзову медаль.

У поєдинку за вихід у фінал Аліна впевнено перемогла Ву Хайді з Гогконгу 15:4. Зазначимо, саме ця спортсменка в 1/4 перемогла іншу українську шпажистку, дебютантку чемпіонату світу Валерію Білоус-Гріджак (15:14).

Суперницею українки у боротьбі за золото стане представниця Угорщини Лотті Хорват, яка в іншому півфіналі перемогла шпажистку з Ізраїлю Александру Кравец.

Фінал відбудеться о 14:10 за київським часом.

Раніше першу медаль для України на першості виборов Максим Перчук, який виграв бронзу.

фехтування чемпіонат світу Аліна Дмитрук

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