Українка Миронюк зупинилася за крок до медалі на ЧЄ-2025 з фехтування

У суботу, 14 червня, в італійській Генуї особистими змаганнями рапіристок стартував перший у новому олімпійському циклі чемпіонат Європи з фехтування.

За крок від п’єдесталу зупинилася українка Дарія Миронюк, інформує пресслужба Федерації фехтування України.

До минулорічного історичного для української жіночої рапіри срібла Миронюк і 5-го місця Полозюк, востаннє наша спортсменка у цьому виді зброї доходила до чвертьфіналу ще у 2010 році, і це була старша тренерка нинішньої команди Ольга Лелейко.

У Генуї Дарія Миронюк, програвши в "пулі" лише один бій з п’яти, стартувала одразу з 1/16, де змусила скласти зброю "нейтральну" спортсменку Анну Соловйову (15:9).

В 1/8 23-річна киянка вирвала перемогу 15:14 у досвідченої Аніти Блаз, медалістки Олімпіади, чемпіонатів світу та Європи у складі команди Франції. На жаль, у чвертьфіналі українка поступилася представниці Угорщини Флорі Пастор – 8:15.

Чемпіонат Європи з фехтування-2025 (рапіра, жінки)

1. Іва Лашере (Франці)

2. Кароліна Статчбері (Велика Британія)

3. Флора Пастор (Угорщина)

4. Аріанна Ерріго (Італія)

...6. Дарія Миронюк (Україна)

10. Аліна Полозюк (Україна)

20. Ольга Сопіт (Україна)

31. Крістіна Петрова (Україна)

Нагадаємо, до складу збірної України з фехтування увійшло 12 чоловіків і 14 жінок. Чемпіонат Європи проходить 14 до 19 червня в італійській Генуї.