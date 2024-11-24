Хлопці, ви це зробили: Зінченко привітав Passion UA з виходом на Shanghai Major

Засновник кіберспортивної команди Passion UA Олександр Зінченко відреагував на тріумф свого колективу, який вперше в історії кваліфікуватися на Major і встановив історичне досягнення для українського кіберспорту.

Своє привітання футболіст збірної України та лондонського Арсенала оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Ми це зробили! Хлопці, ви це зробили! Я хотів би подякувати та привітати кожного гравця, тренера Мішу Kane, всіх співробітників організації за те, що здійснили нашу мрію. Тому, що всі ми і є Passion UA.

Також я хотів би подякувати всім нашим вболівальникам за те, що підтримували і вболівали. Тим, хто вірив і тим, хто навіть не вірив, тому що мрії вони потрібні для того, щоб збуватись. Всі ми знаємо, за кого вболівати на Major, тому, Слава Україні та Героям Слава!", – сказав Зінченко.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка Passion UA кваліфікувалися на Shanghai Major.

Passion UA стала наймолодшою організацією на мейджорі в Шанхаї, адже була заснована у 2023 році. Також колектив футболіста збірної України стала першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з 5 українцями в складі.