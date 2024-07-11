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Жіноча збірна України здолала Болгарію в першому матчі відбору на чемпіонат світу

Станіслав Лисак — 11 липня, 20:06
Жіноча збірна України здолала Болгарію в першому матчі відбору на чемпіонат світу

Жіноча збірна України з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2 обіграла Болгарію в першому матчі європейської кваліфікації на IESF World Esports Championship.

Матч відбувся на мапі Dust 2 та завершився з рахунком 13:9. О 20:00 українки проведуть гру проти Словаччини, а о 22:00 — проти Туреччини.

Зазначимо, що збірна України складається з гравчинь команди MAVKA Esports.

За регламентом змагань через європейську кваліфікацію на турнір зможуть вийти шість команд.

Напередодні чоловіча збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки (kONO.ECF), перемогла Румунію в півфіналі східноєвропейської кваліфікації та вийшла на IESF World Esports Championship.

Counter-Strike 2

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