Жіноча збірна України здолала Болгарію в першому матчі відбору на чемпіонат світу

Жіноча збірна України з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2 обіграла Болгарію в першому матчі європейської кваліфікації на IESF World Esports Championship.

Матч відбувся на мапі Dust 2 та завершився з рахунком 13:9. О 20:00 українки проведуть гру проти Словаччини, а о 22:00 — проти Туреччини.

Зазначимо, що збірна України складається з гравчинь команди MAVKA Esports.

За регламентом змагань через європейську кваліфікацію на турнір зможуть вийти шість команд.

Напередодні чоловіча збірна України, яку представляє команда Євгена Коноплянки (kONO.ECF), перемогла Румунію в півфіналі східноєвропейської кваліфікації та вийшла на IESF World Esports Championship.