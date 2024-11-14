Збірна України зіграла стартові матчі на IESF World Championship 2024
Кіберспортивна команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка представляє Україну, зіграла стартові матчі на турнірі IESF World Championship 2024 з Counter-Strike 2.
Усі зустрічі проходили у форматі Во1. У першому поєдинку проти Тунісу Україна здолала суперника з рахунком 13:4 на мапі Inferno.
Та, попри вдалий старт, далі на kONO.ECF чекало дві поразки. Спершу організація поступилася на Ancient Румунії (9:13), а потім програла Латвії на Mirage (10:13).
Після першого ігрового дня Україна посідає 4 місце з 6 у групі C та має в активі 3 очка. Для виходу в наступний етап команді потрібно фінішувати щонайменше на другій сходинці.
Завтра, 15 листопада, на kONO.ECF чекатимуть матчі проти збірних США та Казахстану. Американці наразі останні у групі з 0 балів, а Казахстан – лідери. У команди лише перемоги та 9 очок в активі.
Нагадаємо, збірна України з Counter Strike 2 здобула путівку на турнір після перемоги над Туреччиною в гранд-фіналі східноєвропейського відбору.