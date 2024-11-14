Збірна України зіграла стартові матчі на IESF World Championship 2024

Кіберспортивна команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка представляє Україну, зіграла стартові матчі на турнірі IESF World Championship 2024 з Counter-Strike 2.

Усі зустрічі проходили у форматі Во1. У першому поєдинку проти Тунісу Україна здолала суперника з рахунком 13:4 на мапі Inferno.

Та, попри вдалий старт, далі на kONO.ECF чекало дві поразки. Спершу організація поступилася на Ancient Румунії (9:13), а потім програла Латвії на Mirage (10:13).

Після першого ігрового дня Україна посідає 4 місце з 6 у групі C та має в активі 3 очка. Для виходу в наступний етап команді потрібно фінішувати щонайменше на другій сходинці.

IESF World Championship 2024

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Призовий фонд – $240 000

Група C, 14 листопада

Україна – Туніс 13:4 (Inferno)

Румунія – Україна 13:9 (Ancient)

Латвія – Україна 13:10 (Mirage)

Завтра, 15 листопада, на kONO.ECF чекатимуть матчі проти збірних США та Казахстану. Американці наразі останні у групі з 0 балів, а Казахстан – лідери. У команди лише перемоги та 9 очок в активі.

Нагадаємо, збірна України з Counter Strike 2 здобула путівку на турнір після перемоги над Туреччиною в гранд-фіналі східноєвропейського відбору.