Власник NAVI та GSC Game World став президентом федерації кіберспорту України

Власник кіберспортивної організації Natus Vincere та комп'ютерної студії GSC Game World Максим Кріппа став президентом федерації кіберспорту України.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Також відбулися й інші зміни в керівництві, зокрема, виконавчим директором став Андрій Грищенко, який на сайті NAVI вказаний керівником фан-клубу.

Членами правління також стали: Віталій Волочай, Євген Золотарьов, Олексій Кучеров, Андрій Городенський, Михайло Звєрєв.

Золотарьов – гендиректор NAVI, Кучеров – операційний директор NAVI, Городенський – тренер NAVI з CS2, Волочай – співзасновник Maincast та відомий спортивний коментатор, Звєрєв – коментатор Maincast.

У четвер, 12 червня, українська кіберспортивна організація Natus Vincere стартує на найпрестижнішому турнірі сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Суперником буде білоруська організація Nemiga, у складі якої виступає троє росіян.