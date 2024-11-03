G2 обіграла росіян у фіналі BLAST World Final 2024

Німецька організація G2 (2) перемогла російську команду Spirit (5) у фіналі престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Фінальний матч відбувся у форматі Во5. Німці не залишили шансів суперникам здобувши впевнену перемогу з рахунком 3:0 (Mirage – 13:7, Anubis – 13:5, Dust II – 13:7).

За перемогу на турнірі G2 отримали 500 тисяч доларів призових, Team Spirit заробили 250 тисяч доларів.

Зазначимо, що G2 у півфіналі перемогли Vitality з результатом 2:1. Спершу команда перемога на виборі опонента Dust2 (13:10), потім програла на своєму Inferno (7:13), проте забрала десайдер Mirage (13:8).

Нагадаємо, на цьому турнірі українська організація Natus Vincere (1) могла повторити власний рекорд (7 поспіль фіналів) проте не змогла цього зробити, посівши останнє місце.