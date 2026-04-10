FUT з двома українцями у складі вийшли у фінал престижного турніру з CS2 PGL Bucharest 2026

Олексій Мурзак — 10 квітня 2026, 22:35
У п'ятницю, 10 квітня, завершився другий ігровий день плейоф турніру з CS2 PGL Bucharest 2026.

Зокрема, було зіграно два півфінали, у яких данська організація Astralis та європейська FUT Esports обіграли 3DMAX (Франція) та The MongolZ (Монголія) відповідно.

Зазначимо, що складі FUT виступають двоє гравців з України: Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов. А заголом 4 з 5 гравців основи – це учаcники колишньої академки NAVI.

PGL Bucharest 2026
Counter-Strike 2, призовий фонд: 1,250,000$
1/2 фіналу

3DMAX – Astralis 0:2

The MongolZ – FUT Esports 0:2

Завтра, 11 квітня, о 15:00 3DMAX та The MongolZ зіграють у матчі за 3-тє місце, водночас о 18:00 FUT та Astralis визначать переможця турніру.

Напередодні визначились усі учасники IEM Cologne Major 2026.

У формат PGL Major Singapore 2026 внесли важливі зміни
Визначились усі учасники IEM Cologne Major 2026
Російська SENZA припинила існування та розпустила український ростер з CS2 через втрату спонсора
Українська команда B8 стала чемпіоном Parken Challenger та майже гарантовано вийшла на Мейджор
Українська команда Monte програла у фіналі DraculaN Season 6, проте гарантувала собі вихід на Мейджор

