FUT з двома українцями у складі вийшли у фінал престижного турніру з CS2 PGL Bucharest 2026

У п'ятницю, 10 квітня, завершився другий ігровий день плейоф турніру з CS2 PGL Bucharest 2026.

Зокрема, було зіграно два півфінали, у яких данська організація Astralis та європейська FUT Esports обіграли 3DMAX (Франція) та The MongolZ (Монголія) відповідно.

Зазначимо, що складі FUT виступають двоє гравців з України: Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко та Микита "⁠cmtry" Самолотов. А заголом 4 з 5 гравців основи – це учаcники колишньої академки NAVI.

PGL Bucharest 2026

Counter-Strike 2, призовий фонд: 1,250,000$

1/2 фіналу

3DMAX – Astralis 0:2

The MongolZ – FUT Esports 0:2

Завтра, 11 квітня, о 15:00 3DMAX та The MongolZ зіграють у матчі за 3-тє місце, водночас о 18:00 FUT та Astralis визначать переможця турніру.

Напередодні визначились усі учасники IEM Cologne Major 2026.