Визначились усі учасники IEM Cologne Major 2026

Стали відомі усі учасники IEM Cologne Major 2026, які виступлять у наступному мейджорі, який прийме німецький Кельн.

Серед них три українські команди – NAVI, Monte та B8. Остання кіберспортивна організація з України 2 квітня перемогла аргентинців з Bestia у фіналі турніру з Counter-Strike 2 – Parken Challenger Championship Season 3.

Відзначимо, що NAVI розпочнуть свої виступи з третьої стадії, Monte – з другої, а B8 – з першої.

Змагання відбуватимуться із 2-го по 21-ше червня.

Напередодні склад української кіберспортивної організації Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, зазнав поразки у фіналі Urban Riga Open та втратив шанси на вихід на найпрестижніший турнір сезону IEM Cologne Major 2026.