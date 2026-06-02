Одразу три українські команди зіграють на чемпіонаті світу 2026

Напередодні відбулося оновлення світового рейтингу Valve, за підсумком якого були видані запрошення на один з найпрестижніших турнірів з Counter-Strike 2 – Esports World Cup 2026.

Про це повідомляє HLTV,

Так, свої інвайти отримали одразу три українські організації: Natus Vincere (4 місце світового рейтингу), B8 (16) та Monte (21). Також на турнір пройшли турецька FUT (12) та шведська NIP (23), у складі яких грають українці.

Загалом же за трофей боротимуться 32 колективи. Змагання пройде з 12 до 23 серпня 2026 року в межах чемпіонату світу з кіберспорту.

Нагадаємо, найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії пройде не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Турнір прийматиме "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

Esports World Cup відбудеться втретє. Змагання розпочнуться 6 липня та триватимуть до 23 серпня. На турнірі буде представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.