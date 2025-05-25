Визначилися фіналісти престижного турніру IEM Dallas 2025

У ніч на 25 травня відбулися півфінальні матчі престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Dallas 2025. У підсумку у фінал вийшли французька Vitality (1 місце світового рейтингу) та німецька MOUZ (3).

Німецька організація у півфіналі зіштовхнулася із серйозним спротивом з боку The MongolZ (6), проте здолала суперників на обох мапах з мінімальною перевагою (13:11).

А ось матч Vitality проти Falcons (3) вважався грою за трофей, адже саме ці дві команди були фіналістами останніх двох турнірів. Цей раз поєдинок був схожим на фінал: організації обмінялися перемогами на мапах суперника, а на третій мапі були за крок від овертаймів (13:11).

Все ж перемогу здобули Vitality. Ця команда перемагає вже 29 матчів поспіль, що є другим показником в історії серед усіх колективів. Але до рекорду ще дуже далеко (у NIP було 60 перемог).

IEM Dallas

Призовий фонд – $1,000,000

Півфінал, 24 травня

MOUZ (Німеччина) – The MongolZ (Монголія) 2:0 (13:11 Inferno, 13:11 Nuke)

Vitality (Франція) – Falcons (Саудівська Аравія) 2:1 (13:7 Dust2, 6:13 Train, 13:11 Inferno)

Вирішальний матч розпочнеться сьогодні, 25 травня, та пройде у форматі Во5 (до трьох перемог на мапі). Початок фіналу – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф IEM Dallas 2025.

s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.