Визначилися фіналісти BLAST World Final 2024

Російська команда Spirit (5) та німецька організація G2 (2) зіграють у фіналі престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Фінальний матч відбудеться завтра, 3 листопада, у форматі Во5. Початок – об 11:00 за київським часом.

У півфіналі росіяни у важкому матчі здолали Astralis з рахунком 2:1. Вони без проблем забрали свій пік Dust2 (13:5), проте розгромно програли на виборі опонента Vertigo (3:13). Тож все вирішилося на Ancient, де повторився рахунок першої мапи (13:5).

В іншому півфінальному матчі G2 перемогли Vitality також із результатом 2:1. Спершу команда перемога на виборі опонента Dust2 (13:10), потім програла на своєму Inferno (7:13), проте забрала десайдер Mirage (13:8).

Нагадаємо, на цьому турнірі українська організація Natus Vincere (1) могла повторити власний рекорд (7 поспіль фіналів) проте не змогла цього зробити, посівши останнє місце.