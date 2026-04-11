FUT з двома українцями у складі стали чемпіонами турніру з CS2 PGL Bucharest 2026
У суботу, 11 квітня, були розіграні всі призові місця престижного турніру з CS2 PGL Bucharest 2026.
Так, у фінальному протистоянні FUT Esports переграла данську організацію Astralis – 3:1.
FUT впевнено вели 2:0 вигравши опонентів на Ancient та Mirage, однак зазнали поразки на Nuke. У четвертій зустрічі, яка пройшла на Dust 2, данський колектив все ж зазнав поразки, не зумівши створити камбек.
Зазначимо, що складі FUT виступають двоє гравців з України: Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов. А заголом 4 з 5 гравців основи – це учаcники колишньої академки NAVI.
За цей турнір FUT заробили +256 VRS очок і вийшли на третє місце у світі у рейтингу HLTV, водночас "Народженні перемагати" розташувалися на другій сходинці.
Також зазначимо, що у матчі за третє місце The MongolZ (Монголія) не мали проблем з 3DMAX (Франція) – 2:0.
PGL Bucharest 2026
Counter-Strike 2, призовий фонд: 1,250,000$
Фінал (до трьох перемог)
Astralis – FUT Esports 1:3
Матч за третє місце (до двох перемог)
The MongolZ – 3DMAX 2:0
Напередодні визначились усі учасники IEM Cologne Major 2026.