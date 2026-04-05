Команда Зінченка втратила шанси вийти на мейджор через програш у фіналі Urban Riga Open

Склад української кіберспортивної організації Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, зазнав поразки у фіналі Urban Riga Open та втратив шанси на вихід на найпрестижніший турнір сезону IEM Cologne Major 2026.

У вирішальному поєдинку "пешн" поступились європейському міксу Sangal з рахунком 2:1 по мапах, що дозволило колективу Liquid зайняти останнє кваліфікаційне місце на мейджор за підсумками відбіркового циклу.

Нагадаємо, що Passion UA змагались за путівку на IEM Cologne Major 2026 у північноамериканському регіоні, хоча в складі команди виступає по одному представнику з різних куточків світу: Джонні "JT" Теодосіу (Південна Африка), Сантіно "try" Рігаль (Аргентина), Азбаяр "Senzu" Мунхболд (Монголія), Владислав "Kvem" Король (Україна) та Нік "nicx" Лі (США).

Від європейського регіону на мейджор кваліфікувались відразу три українських команди (Natus Vincere, Monte, B8), а також колектив з двома українцями в складі FUT Esports. Ще один гравець з українським паспортом Мирослав "zont1x" Плахотя представляє російську команду Spirit.

Головний турнір сезону в Counter-Strike 2 триватиме з 2 по 21 червня, плейоф примайтиме вже легендарна Ланксесс-Арена в Кельні, що вміщає близько 20 тисяч глядачів. Призовий фонд турніру складе 1,250,000 доларів.