Valve розширили кількість команд, які гратимуть на мейджорах з Counter-Strike 2

Розробник гри Counter-Strike 2 Valve підтвердив розширення списку команд на наступному мейджор-турнірі, який відбудеться в американському Остіні.

Про це повідомляє HTLV.

BLAST.tv Austin Major, що запланований на червень 2025 року, відбудеться у форматі 32 команд, а не 24, як було до цього.

Окрім того, була додана ще одна стадія змагань, учасники якої будуть визначені на регіональних кваліфікаціях. Запрошення на другу та третю стадії відбудеться згідно з рейтингом Valve.

Розподіл команд між регіонами на мейджорі в Остіні:

Стадія 1: Європа – 6, Америка – 6, Азія – 4;

Стадія 2: Європа – 4, Америка – 4, Азія – 0;

Стадія 3: Європа – 6, Америка – 1, Азія – 1;

Загалом: Європа – 16, Америка – 11, Азія – 5.

На регіональних кваліфікаціях візьмуть участь 16 команд з Європи та Америки, а також 8 з Азії, а запрошення на відбіркові змагання видаватимуться згідно з рейтингом Valve.

Нагадаємо, що BLAST.tv Austin Major відбуватиметься з 9 по 22 червня 2025 року. Призовий фонд турніру складе $1,250,000.

Напередодні оновився рейтинг HLTV, команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.

Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.