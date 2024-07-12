Оновлений cвітовий рейтинг Valve: Navi піднялись на 5 місце, Monte — у топ-40

Компанія Valve оновила свій рейтинг найкращих команд світу в дисципліні CS2.

Список був опублікований у репозиторії Valve в GitHub.

Зазначимо, що українська команда Natus Vincere піднялась на 5 місце в порівнянні з рейтингом у червні (7 місце), а Monte посідають 40 місце (минулого місяця були на 38 позиції).

Перше місце у рейтингу посідає Team Spirit.

Позиції українських команд у світовому рейтингу Valve

5. NAVI — 1898;

37. B8 — 1233;

40. Monte — 1186;

76. Passion UA — 997;

84. kONO — 942;

101. FAVBET — 879;

148. NAVI Junior — 724.

Позиції українських команд у європейському рейтингу Valve

5. NAVI;

26. B8;

29. Monte;

54. Passion UA;

59. kONO;

73. FAVBET;

96. NAVI Junior.

Зазначимо, що 48 найкращих європейських команд отримають запрошення на RMR/закриті кваліфікації до RMR. Список запрошених колективів буде оголошено 7 серпня.