Оновлений cвітовий рейтинг Valve: Navi піднялись на 5 місце, Monte — у топ-40
Компанія Valve оновила свій рейтинг найкращих команд світу в дисципліні CS2.
Список був опублікований у репозиторії Valve в GitHub.
Зазначимо, що українська команда Natus Vincere піднялась на 5 місце в порівнянні з рейтингом у червні (7 місце), а Monte посідають 40 місце (минулого місяця були на 38 позиції).
Перше місце у рейтингу посідає Team Spirit.
Позиції українських команд у світовому рейтингу Valve
- 5. NAVI — 1898;
- 37. B8 — 1233;
- 40. Monte — 1186;
- 76. Passion UA — 997;
- 84. kONO — 942;
- 101. FAVBET — 879;
- 148. NAVI Junior — 724.
Позиції українських команд у європейському рейтингу Valve
- 5. NAVI;
- 26. B8;
- 29. Monte;
- 54. Passion UA;
- 59. kONO;
- 73. FAVBET;
- 96. NAVI Junior.
Зазначимо, що 48 найкращих європейських команд отримають запрошення на RMR/закриті кваліфікації до RMR. Список запрошених колективів буде оголошено 7 серпня.