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Оновлений cвітовий рейтинг Valve: Navi піднялись на 5 місце, Monte — у топ-40

Владислав Уткін — 12 липня, 00:14
Оновлений cвітовий рейтинг Valve: Navi піднялись на 5 місце, Monte — у топ-40

Компанія Valve оновила свій рейтинг найкращих команд світу в дисципліні CS2.

Список був опублікований у репозиторії Valve в GitHub.

Зазначимо, що українська команда Natus Vincere піднялась на 5 місце в порівнянні з рейтингом у червні (7 місце), а Monte посідають 40 місце (минулого місяця були на 38 позиції).

Перше місце у рейтингу посідає Team Spirit.

Позиції українських команд у світовому рейтингу Valve

  • 5. NAVI — 1898;
  • 37. B8 — 1233;
  • 40. Monte — 1186;
  • 76. Passion UA — 997;
  • 84. kONO — 942;
  • 101. FAVBET — 879;
  • 148. NAVI Junior — 724.

Позиції українських команд у європейському рейтингу Valve

  • 5. NAVI;
  • 26. B8;
  • 29. Monte;
  • 54. Passion UA;
  • 59. kONO;
  • 73. FAVBET;
  • 96. NAVI Junior.

Зазначимо, що 48 найкращих європейських команд отримають запрошення на RMR/закриті кваліфікації до RMR. Список запрошених колективів буде оголошено 7 серпня.

Natus Vincere Valve Passion UA Monte kONO.ECF

Valve

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