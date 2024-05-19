В8 неочікувано поступились Zero Tenacity, Passion UA програли Sashi: результати RES Regional Series 4 Europe
У неділю, 19 травня, відбулися вирішальні матчі групового етапу онлайн-турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 4 за участю українських команд.
Кіберспортивна організація В8 (44) поступилась європейському складу Zero Tenacity (54) та покинула турнір з однією перемогою в групі В. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Також команда Олександра Зінченка Passion UA (63) не змогла виграти в данської Sashi (30), поступившись на вирішальній третій мапі з рахунком 13:11. Українці посіли третє місце у групі та завершили свої виступи.
RES Regional Series 4
Онлайн-турнір, 19 травня
Призовий фонд — $100,000
Третій матч, Група В
Zero Tenacity — В8 2:1 (16:13 Anubis, 10:13 Mirage, 19:17 Nuke)
Група С
Sashi — Passion UA 2:1 (13:8 Inferno, 9:13 Ancient, 13:11 Vertigo)
Нагадаємо, напередодні на цьому турнірі Monte перемогли BLEED і вийшли з групи А.