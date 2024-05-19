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В8 неочікувано поступились Zero Tenacity, Passion UA програли Sashi: результати RES Regional Series 4 Europe

Микола Дендак — 19 травня, 21:29
В8 неочікувано поступились Zero Tenacity, Passion UA програли Sashi: результати RES Regional Series 4 Europe

У неділю, 19 травня, відбулися вирішальні матчі групового етапу онлайн-турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 4 за участю українських команд.

Кіберспортивна організація В8 (44) поступилась європейському складу Zero Tenacity (54) та покинула турнір з однією перемогою в групі В. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Також команда Олександра Зінченка Passion UA (63) не змогла виграти в данської Sashi (30), поступившись на вирішальній третій мапі з рахунком 13:11. Українці посіли третє місце у групі та завершили свої виступи.

RES Regional Series 4
Онлайн-турнір, 19 травня
Призовий фонд$100,000
Третій матч, Група В

Zero Tenacity — В8 2:1 (16:13 Anubis, 10:13 Mirage, 19:17 Nuke)

Група С

Sashi — Passion UA 2:1 (13:8 Inferno, 9:13 Ancient, 13:11 Vertigo)

Нагадаємо, напередодні на цьому турнірі Monte перемогли BLEED і вийшли з групи А.

Олександр Зінченко Counter-Strike 2 B8 Passion UA

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